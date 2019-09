Lustenau gewann auch drittes Pflichtspiel unter Mählich

Für Austria Lustenau läuft es unter Neo-Trainer Roman Mählich weiter nach Wunsch. Die Vorarlberger besiegten am Freitag zum Auftakt der 9. Runde der 2. Fußball-Liga den Zweiten SV Horn auswärts verdient mit 4:2 und zogen damit nach Punkten mit den Niederösterreichern gleich. Der Trainereffekt setzte sich damit bei den Vorarlbergern fort, für Mählich endeten die ersten drei Pflichtspiele siegreich.

Unter dem Nachfolger von Gernot Plassnegger hatte es zuvor in der Liga einen 2:1-Erfolg gegen Blau-Weiß Linz sowie am Dienstag in der 2. ÖFB-Cup-Runde ein 2:1 nach Verlängerung gegen den FAC gegeben. Nur einen Zähler hinter dem Vierten Lustenau liegt der FC Liefering nach einem 2:0-Sieg beim weiter sieglosen Schlusslicht Kapfenberg. Der Vorletzte Young Violets feierte mit einem Heim-4:1 im Wiener Derby gegen den FAC den ersten Saisonsieg. Die Juniors Oberösterreich blieben in Amstetten mit 2:1 siegreich, die Niederösterreicher sind fünf Zähler vor dem Austria-Farmteam Liga-14.