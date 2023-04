Lustenau bleibt in Qualifikationsgruppe an der Spitze

Lustenau setzt sich am Tivoli gegen die WSG durch

Austria Lustenau hat die Führung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga auf vier Punkte ausgebaut. Die Vorarlberger siegten am Samstag beim ersten Verfolger WSG Tirol mit 2:0 (0:0). Das Kellerduell zwischen Altach (5.) und Ried (6.) endete 1:1 (0:0). Damit liegen die Vorarlberger weiter zwei Punkte vor dem Letzten aus Oberösterreich. Bereits am Freitag hatten sich der WAC (3.) und Hartberg (4.) 2:2 getrennt.

Am Sonntag greift Sturm Graz im Titelduell mit Salzburg nach der Tabellenführung. Die weiteren Meistergruppen-Partien lauten LASK - Rapid und Austria Wien - Austria Klagenfurt.