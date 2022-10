Lula gegen Bolsonaro - Brasilien wählt Präsidenten

Lula vs. Bolsonaro - Präsidentenstichwahl in Brasilien

Lula vs. Bolsonaro - Präsidentenstichwahl in Brasilien



In Brasilien treffen am Sonntag in einer Stichwahl um das Präsidentenamt der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva aufeinander. Lula hatte die erste Runde am 2. Oktober gewonnen - allerdings mit deutlich geringerem Vorsprung als nach den Umfragen erwartet. Jetzt gilt das Rennen als offen. Die Stimmung im größten Land Lateinamerikas mit mehr als 210 Mio. Einwohnern ist nach einem hart geführten Wahlkampf sehr aufgeheizt.

Amtsinhaber Bolsonaro hat immer wieder Zweifel am Wahlsystem gestreut und angedeutet, das Ergebnis im Fall einer Niederlage möglicherweise nicht anzuerkennen. Einige seiner Anhänger forderten unverhohlen einen Militärputsch. Lula war bereits Präsident in den Jahren 2003 bis 2010.

Die Wahl wird auch international stark beachtet. Als riesiger Kohlenstoffspeicher spielt das Amazonasgebiet im Kampf gegen den weltweiten Klimawandel eine wichtige Rolle. Zudem ist Brasilien mit seinen enormen natürlichen Ressourcen und der großen Agrarwirtschaft ein wichtiger Handelspartner.

Die Wahllokale öffnen um 8:00 Uhr (12:00 Uhr MEZ) und schließen um 17:00 Uhr (21:00 Uhr MEZ). Mit dem Ergebnis wird in der Nacht zum Montag gegen 2:00 Uhr (MEZ) gerechnet.