Luke Perry: Neue Details zu seinem Tod

Schauspieler Luke Perry ist am 4. März an den Folgen eines schweren Schlaganfalls verstorben, seine Familie hat die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen lassen.

Nach dem überraschenden Tod Perry’s meldete sich seine Tochter Sophie äußerst rührend zu Wort. Die 18-Jährige hätte es fast nicht mehr rechtzeitig an das Sterbebett ihres Vaters geschafft, denn sie befand sich zum Zeitpunkt seines Schlaganfalls in Malawi. Mit einem langen, emotionalen Statement nahm Sophie nun Abschied von ihrem Vater.

“Beverly Hills 90210”-Co-Star bricht sein Schweigen

“Es hat einige Tage gebraucht, um mir darüber im Klaren zu werden, wie ich das hier schreiben soll”, eröffnet Priestley seinen Instagram-Account. Er erklärt damit, warum er sich erst einige Tage nach dem Tod Perry’s zu Wort meldet. Dann verabschiedet er sich in zwei Posts rührend von seinem ehemaligen Co-Star. Er bezeichnet Perry als ein unglaublich helles Licht, das viel zu früh erloschen ist. “Eine Kerze, die doppelt so hell scheint, brennt nur halb so lang. Und du hast so hell geleuchtet, Luke”, schreibt Priestley.