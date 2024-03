Luka Doncic schreibt NBA-Geschichte

NBA-Superstar Luka Doncic ist "on fire"

NBA-Superstar Luka Doncic ist "on fire" ©APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NBA-Superstar Luka Doncic ist "on fire" ©APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NBA-Superstar Luka Doncic hat Historisches geschafft. Dem Slowenen gelang als erstem Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Liga in sechs Spielen in Folge ein sogenanntes Triple-Double. Doncic erzielte beim 142:124 seiner Dallas Mavericks auswärts gegen die Detroit Pistons 39 Punkte, zehn Rebounds und zehn Assists.

Damit gelangen ihm im sechsten Spiel nacheinander zweistellige Werte in drei Kategorien - ein neuer Rekord. Zuvor hatte diesen Russell Westbrook mit fünf solcher Partien in Folge seit 2017 inne. Für Doncic war es das bereits 16. Triple-Double in der laufenden Saison.