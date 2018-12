Luitz droht Disqualifikation, Hirscher könnte profitieren

Dem deutschen Alpinski-Fahrer Stefan Luitz droht wegen eines Regelverstoßes die nachträgliche Disqualifikation für den Riesenslalom in Beaver Creek und damit auch der Verlust seines ersten Weltcupsieges. Luitz hatte zwischen den beiden Durchgängen Sauerstoff durch eine Maske eingeatmet und damit gegen das FIS-Reglement verstoßen. Profitieren würde der zweitplatzierte Marcel Hirscher.

Luitz hatte zwischen den beiden Durchgängen Sauerstoff durch eine Maske eingeatmet und damit gegen das Reglement des Skiweltverbandes FIS verstoßen. Die FIS bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag eine Untersuchung, machte zu möglichen Konsequenzen aber keine Angaben. FIS-Renndirektor Markus Waldner erklärte gegenüber der APA, dass Luitz am Samstag im Riesentorlauf von Val d’Isere jedenfalls starten werde. Genauere Infos zur Causa werde es im Team Captains Meeting am (heutigen) Freitagabend geben.