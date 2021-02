Lugner sitzt am Opernball-Abend alleine auf der Couch

Nachdem der Wiener Opernball aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden ist, hat sich auch Baumeister Richard Lugner ein Ersatzprogramm für Donnerstagabend überlegen müssen. "Ich werden den Abend alleine leger auf der Couch verbringen, mir ein Glas Wein genehmigen und mir eine Zusammenfassung alter Opernbälle im Fernsehen ansehen", sagte Lugner der APA.

Lugner geht - im Gegensatz zur ehemaligen Organisatorin Elisabeth Gürtler - davon aus, dass es den Opernball wieder geben wird, sobald die Pandemie besiegt ist. "Der Ball wird sicherlich stattfinden. Österreich steht wirtschaftlich nicht so schlecht da - und viele, die sich jetzt die Logen leisten können, werden das wohl auch in Zukunft können", sagte der Baumeister. Möglicherweise würden aber Gäste, die sich nur einfach Eintrittskarten kaufen, -"so wie ich am Anfang auch" - wegfallen.