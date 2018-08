Lugner besucht Ex-"Katzi" in Vorarlberg

Am vergangenen Sonntag besuchte Richard "Mörtel" Lugner seine Ex Anastasia Sokol (Spitzname "Katzi") im Restaurant des Segelclubs in Bregenz.

Anastasia ist seit etwa einem Jahr mit dem Promi-Koch und Juristen Uli Wüllenweber verheiratet. Nun soll das Ehepaar unbestätigten Informationen zufolge sogar in Vorarlberg wohnen und sich in Bregenz mit Richard Lugner getroffen haben.

2009 hatte Richard Lugner seine Beziehung zu seinem “Katzi” öffentlich gemacht. Die Trennung 2013 soll freundschaftlich verlaufen, das ehemalige Paar immer noch gut befreundet sein. Deshalb wohl auch der Besuch in Vorarlberg.