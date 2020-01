Lufthansa und Gewerkschaft streiten um Nebenjob-Regeln

Eine Debatte um Nebenjobs bei der AUA-Mutter Lufthansa belastet die derzeit ohnehin schwierige Beziehung zwischen der Airline und Vertretern der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Seit Jahresbeginn müssten alle Konzern-Beschäftigten außer Top-Managern ihre Nebentätigkeiten genehmigen lassen, erklärte die UFO am Freitag. Dazu zähle auch die Tätigkeit als "gewerkschaftlicher Funktionsträger".

Ein solch starker Eingriff in die Grundrechte der Mitarbeiter könne nur über eine Betriebsvereinbarung geschehen, so UFO. Ein UFO-Sprecher kritisierte das Vorgehen und kündigte rechtliche Schritte dagegen an.