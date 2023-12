Lufthansa bestellt 40 Flugzeuge von Boeing und 40 von Airbus

Die Lufthansa macht ihre Flotte fit für die Zukunft und bestellt dafür 80 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge. Man habe 40 Maschinen des US-Herstellers Boeing vom Typ 737-8 MAX geordert und sich Optionen auf weitere 60 Maschinen gesichert, teilte die AUA-Mutter am Dienstag mit. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sprach von einer "guten strategischen Entscheidung" erstmals seit 1995 wieder Flugzeuge vom Typ Boeing 737 zu bestellen.

Lufthansa hatte als früherer Großkunde der 737 deren vorerst letztes Modell 2016 ausgemustert und seitdem in diesem Bereich vor allem auf Airbus gesetzt. Boeing-Manager Stan Deal begrüßte, dass Lufthansa als ehemaliger Erstkunde nun wieder 737-Maschinen in die Flotte aufnehme. Während die Lufthansa-Aktien am frühen Nachmittag knapp ein Prozent höher notierten, lagen die Boeing-Papiere vorbörslich gut ein Prozent im Plus.