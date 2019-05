Lufthansa baut Pilotentraining in Wien aus

Die AUA-Mutter Lufthansa baut ihr Pilotentraining in Wien aus. Heute erfolgte der Spatenstich, zu dem ursprünglich auch der nunmehrige Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) angekündigt war. Erschienen sind unter anderem Elisabeth Landrichter, Leiterin der Abteilung Luftfahrt im Verkehrsministerium, Austrian Airlines-Chef Alexis von Hoensbroech sowie Flughafenvorstand Julian Jäger.

Die Lufthansa hat sich das Trainingscenter einen zweistelligen Millionenbetrag kosten lassen. Aktuell beherbergt das seit 2006 bestehende Simulatorzentrum vier Full Flight Simulatoren (FFS) und zwei Flat Panel Trainer (FPT). “Das Cockpitpersonal von mehr als 20 Airlines trainiert regelmäßig in Wien”, hieß es dazu am Donnerstag in einer Aussendung.