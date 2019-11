Luftfahrtunfälle werden für die Versicherer immer teurer

Fliegen wird immer sicherer – doch die Versicherer müssen nach einer Studie der Allianz immer mehr für Schäden in der Luftfahrt zahlen.

In den vergangenen Jahren hätten die Leistungen der Versicherer regelmäßig die Prämien übertroffen, welche die Fluggesellschaften und Hersteller der Flugzeuge zahlten, sagte Dave Warfel, der bei der Allianz-Tochter AGCS in den USA für die Branche zuständig ist.

Steigende Werte

Das liege an steigenden Werten der Flugzeuge, kostspieligeren Materialien und Reparaturkosten. Katastrophen wie die tödlichen Abstürze von zwei Boeing-737-Max-Maschinen und das folgende Flugverbot für den Flugzeugtyp seien in der Rechnung noch nicht berücksichtigt.

Die Boeing 737 Max werde voraussichtlich einer der größten Versicherungsschäden in der Luftfahrt-Geschichte, meint AGCS. Solche von den Behörden erzwungenen „Groundings“ werden in den nächsten Jahren noch zunehmen und länger dauern, erwartet Till Kürschner, der bei AGCS für Luftfahrtschäden in Zentral- und Osteuropa zuständig ist.

„Sicherste“ Jahre

Dabei gehören drei der vergangenen vier Jahre – gemessen an den tödlichen Unfällen – zu den sichersten in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt. 2017 habe es weltweit erstmals keinen tödlichen Unfall eines Verkehrsflugzeugs gegeben, 2018 waren es 15.

Schadensuntersuchungen

Insgesamt hat AGCS mehr als 50.000 Luftfahrtschäden in den vergangenen fünf Jahren untersucht, für die die Versicherer zusammen 14,8 Mrd. Euro zahlten. Doch auch Kleinvieh macht buchstäblich Mist: Allein in den USA gab es im vergangenen Jahr 14.600 Kollisionen von Flugzeugen mit Vögeln und anderen Tieren. In Deutschland habe ein Vogel, der sich in einem Triebwerk verfing, mehr als 18 Mill. Euro Schaden verursacht.