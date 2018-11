Lüt im alto Häß willkommen

Am kommenden Freitag findet der 43. Martinimarkt in Dornbirn statt.

Dornbirn „Eduard, butz do Bart, z’Dorobiro ischt Martinimart!“ heißt es am 9. November 2018 zum 43. Mal. Dann weht ein Hauch von Nostalgie durch die Dornbirner Innenstadt. Der Martinimarkt zählt zu einem der ältesten und traditionsreichsten Märkte der Dornbirner Stadtgeschichte. Über 80 Aussteller, darunter viele Schulen und Vereine, laden zum legendären Fest in das Dornbirner Zentrum ein.