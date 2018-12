Ludwig und Häupl bekräftigten Unterstützung für CEU

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und sein Amtsvorgänger Michael Häupl - der als Präsident dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) vorsteht - haben am Dienstag bekräftigt, dass man die Übersiedlung der Budapester Central European University (CEU) nach Wien tatkräftig unterstütze. Häupl sprach in dem Zusammenhang von "intellektuellem Asyl".

Kritik setzte es am Begriff “Wanderuniversität”, der von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in die Diskussion eingebracht worden war. “Da hat man das Prinzip der Universität nicht ganz verstanden”, urteilte Ludwig zum Thema Forschungsstandort Wien. Die Uni habe es sich nicht selbst ausgesucht, den Standort zu verlassen.

“Die CEU wurde 1991 in Prag gegründet, von sehr liberalen und weltoffenen Intellektuellen. Sie ist dann 1993 nach Budapest gezogen, deshalb weil Budapest ein sehr geeigneter Standort war, um den Transformationsprozess der früheren Comecon-Staaten zu begleiten”, erinnert der Wiener Bürgermeister an die Geschichte der vom Holocaust-Überlebenden George Soros gegründeten Einrichtung.

“Von daher finde ich den Begriff nicht glücklich gewählt für eine Universität, die aus verschiedenen Anlässen den Standort wechseln musste”, sagte Ludwig. Denn es sei die ungarische Regierung gewesen, die es durch verschiedenste Maßnahmen verunmöglicht habe, dass die CEU weiter in Budapest bleibe. Er sei nun aber sehr stolz, dass es gelungen sei, die Universität nach Wien zu bekommen.

Auch Ex-Bürgermeister Häupl kritisierte die Aussage Straches – wobei er aber vorausschickte: “Also ich kommentiere seit fast sieben Monaten nicht mehr den Herrn Strache. Nicht, dass ich es vorher so gern getan hätte, aber da war das bis zu einem gewissen Grad mein Job.” Es sei ihm in der Zwischenzeit eigentlich “völlig wurscht”, was der FP-Politiker sage.