Ludwig für Pelinka "wahrscheinlich" idealer Spitzenkandidat

Für den Politologen und intimen SPÖ-Kenner Anton Pelinka wäre Wiens Bürgermeister Michael Ludwig "wahrscheinlich" der ideale rote Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl. Dieser sei die "große, positive Überraschung" der vergangenen Jahre. "Aber fast sicher wird er es nicht werden wollen", schränkte Pelinka im APA-Gespräch ein. Der Experte hielt es für "sehr wahrscheinlich", dass Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Spitzenkandidatin werden wird.

Aber die Situation der SPÖ sei derzeit gar nicht einmal so schlecht, befand Pelinka. Und somit habe auch Rendi-Wagner alle Chancen. Dies zeige das Beispiel von Deutschlands SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz: "Rendi-Wagner kann der weibliche Olaf Scholz werden", so der SPÖ-Kenner. Scholz hätten die meisten Beobachter noch wenige Monate vor der Bundestagswahl keine Chance auf die Kanzlerschaft gegeben. "Er hat nichts anderes gemacht, als wie ein Indianer am Ufer des Flusses zu sitzen und zu warten, bis die politischen Leichen vorbei schwimmen", so Pelinka. Ein ähnliches, mögliches Szenario sah er auch bei Rendi-Wagner und spielte etwa auf das Beispiel des abgetretenen ÖVP-Kanzlers Sebastian Kurz an. Die Bundesparteivorsitzende sei überdies "kämpferisch" und "eloquent", sah Pelinka durchaus einiges an politischem Potenzial.