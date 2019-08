Ludwig denkt über Reform bei Wiener Parkpickerl nach

Die Wiener Parkraumbewirtschaftung könnte mittelfristig reformiert werden. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) denkt über Änderungen des bestehenden Modells nach. In einem Interview mit der Tageszeitung "Österreich" schlug er vor, die derzeitige bezirksweise Regelung durch flexiblere Lösungen zu ersetzen. Die Idee eines wien-weiten Pickerls sieht er skeptisch.

Ein Sprecher Ludwigs bestätigte am Donnerstag die Überlegungen gegenüber der APA. Fix ist allerdings noch nichts: "Das ist ein Vorschlag von mehreren", so der Sprecher. Ziel sei es jedenfalls, einfachere und flexiblere Lösungen zu erarbeiten. Denn durch die historisch gewachsenen Bezirkslösungen sei über die Jahre eine Art Fleckerlteppich entstanden.

Aktuell muss man in 19 von 23 Bezirken - ausgenommen sind Hietzing, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing - für das Abstellen des Autos bezahlen. Das betrifft aber oftmals nicht das gesamte Bezirksgebiet, sondern fix definierte Zonen. Will man dort parken, muss man einen Parkschein ausfüllen, wobei sich Abstellzeiträume und zulässige Parkdauer innerhalb und außerhalb des Gürtels unterscheiden. Anrainer können eine Dauerplakette für ein oder zwei Jahre beantragen und sind somit von diesen Beschränkungen in ihrem Bezirk (inklusive Überlappungszonen) ausgenommen.