Ludescher SENIORENBUND besucht Basilika Maria Bildstein.

Die Basilika Maria Bildstein blickt auf eine jahrhundertealte Wallfahrtstradition zurück.

Nach der Marienerscheinung 1629 reichte die danach errichtete Kapelle bald nicht mehr aus. Dem Wunsch nach einer geräumigeren Wallfahrtskirche wurde im Jahr 1662 nachgegangen und der Bregenzer Baumeister Michael Kuen entwarf ein neues Gotteshaus. Nach letzten Renovierungsmaßnahmen, außen wie innen, wurde die Wallfahrtskirche im Frühjahr 2018 zur Basilika ernannt. Durch ihre exponierte Lage mit einer traumhaften Aussicht ist sie ein beliebtes Ausflugsziel in der Region Bodensee-Vorarlberg. So entstand der Wunsch des Seniorenbund Ludesch diese Basilika einmal zu besuchen.

35 Seniorinnen und Senioren fuhren statt dem „Mittagsschlöfle“ mit dem Haueis-Bus nach Bildstein. Trübes und kaltes Aprilwetter erlaubte keinen längeren Aufenthalt im Freien, daher ging es gleich in das Gotteshaus. In der Basilika erregte der neu renovierten Altarraum mit dem zentralen und modern gestalteten Gnadenbild große Bewunderung. Nach einer gesanglichen Einstimmung mit ein paar bekannten Marienliedern, begann, wie erwartet, die eigentliche Kirchenführung. Pfarrer Mag. Paul Burtscher selbst hatte diese Führung übernommen, er erzählte über die Geschichte der Basilika, erklärte detailreich die Kunstschätze, sowie vieles über die Tradition des Wallfahrens und alles rundum die Wallfahrtskirche. Nach einem Abschlussgebet und dem kirchlichen Segen ging es in die warme Wirtsstube im nahe gelegenen Gasthaus Kreuz. Bei Glühwein, Kuchen und Café und einem “Zviere” liess man den geselligen und interessanten Nachmittag ausklingen. Auf der Heimfahrt gab es noch viel zu erzählen, Obmann Elmar Hepp hielt noch eine Vorschau auf das geplante Veranstaltungsprogramm. Bis zum nächsten mal “net lug lo”.