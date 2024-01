Luchs und Wildkatze sind zurück in Vorarlberg

In Vorarlbergs Wäldern sind wieder Luchse und Wildkatzen unterwegs. Beide galten als im westlichsten Bundesland ausgestorben. Im Rahmen eines Monitoring-Projekts im Auftrag des Landes wurde nun das Vorkommen beider Arten nachgewiesen, teilte das Land in einer Aussendung mit. Im Fall der Wildkatze gilt das als naturkundliche Sensation, für sie gab es bisher nur prähistorische Nachweise im Land.

Seit einigen Jahren gab es Hinweise auf Luchse in Vorarlberg, seit 2018 auch auf Wildkatzen im Dornbirner Berggebiet. Während der Luchs im 19. Jahrhundert ausgerottet worden war, hatte es für die Wildkatze bisher sogar nur prähistorische Nachweise in Vorarlberg gegeben. Die natürliche Rückkehr der beiden äußerst seltenen und streng geschützten Arten nach Vorarlberg ist daher vor allem im Falle der Wildkatze eine naturkundliche Sensation.

Im Frühjahr 2022 konnte schließlich zum ersten Mal eine Wildkatze in Vorarlberg nachgewiesen werden. Insgesamt wurden in den vergangenen beiden Jahren drei verschiedene Wildkatzen bestätigt. Dies sind die ersten gesicherten genetischen Nachweise frei lebender Wildkatzen in Vorarlberg. Die Europäische Wildkatze ist eine der seltensten und unbekanntesten heimischen Säugetierarten. Der Wissensstand über das Tier in Österreich ist dürftig, einerseits, weil es im Verborgenen lebt, andererseits, weil es so unauffällig aussieht.