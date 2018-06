Luchs-Paar in obersteirischem Tierpark bekam Zwillinge

Im Tierpark "Wilder Berg" im steirischen Mautern können Besucher ab sofort neu geborene Luchs-Zwillinge bestaunen. Die kleinen Samtpfoten waren am 20. Mai auf die Welt gekommen und sind laut Angaben des Tierparks mittlerweile je ein Kilo schwer und etwa 25 Zentimeter groß. Die Eltern Norbert und Nora würden sich gut um die beiden kümmern und sehr vorsichtig im Umgang mit ihnen sein, hieß es.

Die Elterntiere sind seit der Eröffnung 2015 in Mautern und auch die beiden Jungtiere sollen im obersteirischen Tierpark bleiben – sofern sie sich in ein bis zwei Jahren als ausgewachsene Tiere mit den Eltern vertragen. Welches Geschlecht die Zwillinge haben, wissen die Tierpfleger übrigens noch nicht. Dennoch soll am Dienstag via Facebook ein Aufruf zur Namensfindung erfolgen. Für Norbert und Nora ist es der erste Nachwuchs.