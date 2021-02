LR Rauch: Bis zu 200 Euro Landesförderung pro Fahrradabstellplatz – neue Förderrichtlinie

Das Land Vorarlberg fördert auch dieses Jahr die Nachrüstung von Fahrradabstellanlagen an Gebäuden, die vor 2002 errichtet wurden.

Menschen zum Radfahren bewegen

Will man mehr Menschen zum Radfahren bewegen, sind sichere und attraktive Abstellanlagen dabei entscheidend: Abstellanlagen sollten zentral, eingangsnah und beleuchtet sein, das Fahrrad sollte am Bügel abgeschlossen werden können und durch die Anlage nicht beschädigt werden. „Wer um sein Fahrrad fürchtet, keine witterungssichere Abstellmöglichkeit hat, große Umwege zum Fahrrad in Kauf nehmen muss oder gar keine Möglichkeit findet, das Fahrrad abzustellen, fährt in vielen Fällen gar nicht“, sagt der Landesrat: „Und das wollen wir mit der Förderung von Fahrradabstellanlagen vermeiden.“