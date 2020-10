Loverun 2021 im Wiener Prater mit tausenden Läufern

Viele Vorarlberger Hobbysportler werden in der Bundeshauptstadt im Mai 2021 mit dabei sein. Jetzt schon anmelden.

Mit viel Liebe durch den Herbst: Wenn die Laufstrecke zum Farbenrausch wird und trockene Blätter unter den Schuhen rascheln, beginnt für viele Loverunners die Vorbereitung zum Hyundai Loverun Vienna 2021, der am 24. April in der Wiener Praterallee stattfindet.

Der LOVERUN Vienna ist ein Lifestyle-Event, der ein Zeichen für den LOVE-Spirit in unserer Gesellschaft abseits jeglicher Klassifizierung setzt und eine Community schafft, die Barrieren ab- und Verbindungen aufbaut. Die Wichtigkeit des Zusammenhalts und Toleranz in unserer Gesellschaft ohne Unterscheidung von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Kultur, Religion, sexueller Orientierung oder Status stehen beim LOVERUN Vienna im Vordergrund. Der LOVERUN Vienna findet am 25.April 2020 zum dritten Mal in Wien statt. www.loverun.at