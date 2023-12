"Love Story"-Star Ryan O'Neal mit 82 Jahren gestorben

Der mit dem Liebesdrama "Love Story" weltberühmt gewordene US-Schauspieler Ryan O'Neal ist tot. Der auch für seine jahrzehntelange turbulente Beziehung mit der Schauspielerin Farrah Fawcett bekannte Darsteller sei am Freitag im Alter von 82 Jahren "friedlich" verstorben, erklärte sein Sohn Patrick O'Neal auf der Onlineplattform Instagram. Sein Vater sei unglaublich großzügig gewesen, außerdem lustig, gut aussehend und charmant - eine "tödliche Kombination".

Zwei Jahre später war O'Neal an der Seite von Barbra Streisand in der Komödie "Is' was, Doc?" von Regisseur Peter Bogdanovich zu sehen, 1973 dann an der Seite seiner Tochter Tatum O'Neal in Bogdanovichs Erfolgsfilm "Paper Moon", wofür er für einen Golden Globe nominiert wurde.