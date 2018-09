Lotto-Sechsfachjackpot geknackt

Der am Mittwoch ausgespielte Lotto-Sechsfach-Jackpot hat zwei Spielern je 5,1 Mio. Euro beschert. Das gaben die Österreichischen Lotterien am Abend gegenüber der APA bekannt. Die Zahlen 8, 12, 20, 23, 37 und 42 waren es, die bei Lotto "6 aus 45" den Millionen-Segen brachten. Beide richtigen Tipps wurden in Wien abgegeben.

Insgesamt wurden laut den Österreichischen Lotterien 13,2 Millionen Tipps abgegeben. Der genau richtige Tipp bescherte den beiden Gewinnern jeweils exakt 5.132.100 Euro.

Einen ersten Siebenfachjackpot gibt es damit nicht. Es handelte sich um den erst zweiten Sechsfachjackpot in der Geschichte von Lotto “6 aus 45”.