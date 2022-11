Lotto-Doppeljackpot: Zwei Sechser in Vorarlberg

Der Lotto Doppeljackpot wurde zweimal geknackt, beide Male in Vorarlberg, und das auf sehr bemerkenswerte Weise.

Es handelt sich um zwei Normalscheine mit jeweils vier Tipps, wobei die ersten drei Tipps jeweils ident sind und sich die Scheine einerseits im vierten Tipp und andererseits in der LottoPlus Teilnahme unterscheiden: Eine der beiden Quittungen nahm auch an LottoPlus teil, die andere nicht. Und auch die Annahmestelle, in der beide Wettscheine gespielt wurden, ist die gleiche.