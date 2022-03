Lotte de Beer will Volksoper mit Opernstudio wendiger machen

Bis dato ist die Heimat der Volksoper das altehrwürdige Haus am Wiener Gürtel. Wenn Lotte de Beer im Herbst ihre Intendanz offiziell antritt, soll es dabei aber nicht bleiben - zumindest nicht ausschließlich. Die 40-jährige Neo-Chefin wird gleich mit Beginn ihrer ersten Spielzeit ein Opernstudio ins Leben rufen, das nicht nur eine Gruppe junger Sängerinnen und Sänger ans Haus binden, sondern auch mit Interventionen in die Stadt ausgreifen soll.

Für diese Rolle der automobilistischen Impulsgeber will man konkret sechs Sängerinnen und Sänger sowie einen Pianisten für je zwei Jahre engagieren. Dabei sucht man Allrounder, die zwischen den Genres wechseln können und einen eigenen Kopf haben, wie Lenhard betont: "Wir ermutigen die Beteiligten von Anfang an, eigenständig zu denken. Wo sehen sie die Probleme im Musiktheater? Was stört sie? Es geht um die Förderung und Forderung von Kreativität und Eigensinnigkeit."

De Beer realisiert mit dem Opernstudio genau jenes Projekt, das ihr selbst in der frühen Phase ihrer Karriere gefehlt hat. "Als ich so alt wie Maurice war, habe ich Opernhäusern immer gesagt: Nehmt mich an Bord, denn ich kann ein kleines Schiffchen sein, das viel wendiger ist als euer großer Tanker, was aber nie passiert ist. Deshalb möchte ich das jetzt an der Volksoper ermöglichen." Das Aufgabenprofil von Lenhard umreißt sie dabei augenzwinkernd eindeutig: "Ich lege die Zukunft des Musiktheaters in seine Hände."