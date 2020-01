Los Angeles Lakers holten in NBA fünften Sieg in Folge

Die Los Angeles Lakers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga (NBA) ihr fünftes Spiel in Serie gewonnen. Das Team um LeBron James, der ein Triple Double schaffte, besiegte am Sonntag die Detroit Pistons mit 106:99 (56:47). Der 35-jährige James erzielte 21 Punkte, 14 Rebounds und 11 Assists.

Die Lakers bleiben mit dem Sieg an der Spitze der Western Conference und stehen nun bei 29 Siegen und sieben Niederlagen. Von den Topteams der Eastern Conference waren nur die Miami Heat im Einsatz, die 122:111 (65:46) gegen die Portland Trail Blazers gewannen und die beste Heimbilanz der Liga auf 17:1-Siege ausbauten.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag: Los Angeles Clippers - New York Knicks 135:132, Miami Heat - Portland Trail Blazers 122:111, Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 103:118, Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 114:121, Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 106:99