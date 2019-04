Lopatka-Prozess mit Zeugenbefragung fortgesetzt

Im Grazer Straflandesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen den steirischen Arzt Eduard Lopatka mit der Befragung einiger Zeugen fortgesetzt worden. Ihm wird vorgeworfen, jahrelang seine vier Kinder gequält zu haben. Er soll sie durch Selbstmorddrohungen und -verletzungen verunsichert und durch abfällige Bemerkungen gekränkt haben. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe bisher großteils.

Die Neuauflage des Prozesses – gegen den Freispruch in erster Instanz wurde erfolgreich berufen – ist seit Ende Februar im Gange. Nachdem die Kinder und die Ex-Frau als Zeugen gehört wurden, waren nun die Partnerinnen des Angeklagten am Wort. Als erste wurde jene Frau aufgerufen, mit der Eduard Lopatka aktuell liiert sein soll. Sie gab an, mit ihm eine aufrechte Beziehung zu haben und verweigerte daher die Aussage.