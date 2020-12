Londoner Theater müssen wieder schließen

Während britische Familien sich zu Weihnachten über leichte Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie freuen können, wird es zumindest in London über die Feiertage keine Theateraufführungen geben. Die Häuser müssen ab dem heutigen Mittwoch schließen. Weihnachts-Shows, die gerade erst Premiere gefeiert haben, wurden somit gleich wieder abgedreht.

Die britische Regierung hatte am Montag bekannt gegeben, dass die Rate der Infektionen in London wieder exponentiell steigt, weshalb alle Beherbergungsbetriebe und Indoor-Kulturveranstalter der Hauptstadt mit nur zwei Tagen Vorlauf ihre Tore schließen mussten.

"Es ist ein großer Schlag für die Darsteller, die Crews und die Kreativ-Teams. Es wurde eine große Menge Geld in diese Weihnachts-Shows investiert, um sie zum Laufen zu bringen", sagt Julian Bird, Geschäftsführer der Gesellschaft Londoner Theater. Rund 30 Theater in London hätten geöffnet gehabt, von ganz kleinen in Pubs bis hin zu jenen mit großen Sälen.