London wegen Massenüberwachung von Journalisten verurteilt

Großbritannien hat mit der massenhaften Ausspähung der E-Mails von Journalisten gegen das Grundrecht auf Meinungs- und Pressefreiheit verstoßen. Dies stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil fest. Die Straßburger Richter gaben damit 16 Klägern Recht, darunter Enthüllungsjournalisten, die Vereinigung Big Brother Watch und NGOs.

Die Organisationen hatten in Straßburg Klagen eingereicht, nachdem der amerikanische Computerexperte Edward Snowden im Jahre 2013 die Spionagepraxis durch die Geheimdienste in den USA und in Großbritannien enthüllt hatte. Big Brother Watch zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. “Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung hat das Vereinigte Königreich eines der autoritärsten Überwachungssysteme der westlichen Staaten eingeführt”, schrieb Big Brother Watch-Direktorin Silkie Carlo in einer Pressemitteilung. “Dieses Urteil ist ein wichtiger Schritt, um Millionen von rechtschaffenen Bürgern vor ungerechtfertigten Eingriffen in ihr Privatleben zu schützen.”