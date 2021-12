Am Montag öffnet auch in Wien die Gastronomie wieder (bis 23 Uhr)

Lokale und Hotels sperren auch in Wien wieder auf

Am heutigen Montag erfolgt der letzte Schritt bei der Öffnung der Wirtschaft für Geimpfte und Genesene nach dem vierten Corona-Lockdown: Auch in Wien dürfen die Lokale und Hotels wieder öffnen. Sie mussten aufgrund der strengeren Wiener Verordnung eine längere Pause einlegen. Der Handel durfte hingegen in der Bundeshauptstadt bereits vor einer Woche wieder aufsperren.

Einschränkungen gibt es aber weiterhin: Die Gastronomie muss gemäß der bundesweiten Regelung um 23.00 Uhr zusperren. Keine Änderung gibt es vorerst für die Nachtgastronomie. Sie bleibt in ganz Österreich bis auf weiteres geschlossen. Allerdings befürchten Virologen durch die Verbreitung der neuen Corona-Variante Omikron einen rasanten Anstieg bei den Corona-Infektionen. Manche sprechen daher nur von einer Verschnaufpause im Kampf gegen die Pandemie.