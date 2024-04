Lokal mit Ablaufdatum, aber große Danceparty im Programm

Die Räumlichkeiten vom VogelfreiRAUM werden abgebrochen, zuvor steigt eine Megaveranstaltung.

RANKWEIL. Der Verein für Begegnung und kulturelle Vielfalt lädt am kommenden Samstag, den 6. April um 18 Uhr, herzlich zum jährlichen Helferfest ein. Das Fest für die geladenen Gäste findet im vogelfreiRAUM, dem mittlerweile in Rankweil etablierten Ort der Kultur und Begegnung, statt. „An diesem Abend möchten wir unseren herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer aussprechen, die uns in den vergangenen Monaten tatkräftig unterstützt haben. Ihre wertvolle Hilfe hat es dem vogelfreiRAUM ermöglicht, zahlreiche Veranstaltungen erfolgreich umzusetzen und unsere Gemeinschaft weiter zu stärken“ berichtet Obfrau Marie Stempfel, die in ihrer Funktion für vier weitere Jahre wiedergewählt wurde. Die Zukunft der Räumlichkeiten in der Rankweiler Ringstraße 17 werden ein Ablaufdatum haben, allerdings zeigt sich das aktive und engagierte Team entschlossen, den wunderbaren Raum bis kurz vor dem Abbruch zu beleben. Wie es danach mit dem Verein weitergeht, ist noch ungewiss. ob er eine neue geeignete Bleibe zur Belegung findet?

Nach dem offiziellen Teil des Abends erwartet alle Gäste ab 21 Uhr eine mitreißende Danceparty, die offen für alle Freunde des Vereins und des vogelfreiRAUM ist. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das DJane Duo "Carma", bestehend aus Carmen Drexler und Marie Stempfel vom Team des vogelfreiRAUM. Mit ihren Beats entführen sie auf eine musikalische Reise durch verschiedene Genres wie Balkan, Ethno, Pop und Hits vergangener Dekaden. Alle tanzbegeisterten Freunde des vogelfreiRAUM sind herzlich eingeladen, sich dieser Party anzuschließen und gemeinsam einen unvergesslichen Abend voller Dankbarkeit, Freude und ausgelassener Stimmung zu erleben.VN-TK