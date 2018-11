Lohnzuwächse 2017 global so niedrig wie zuletzt 2008

Die Löhne weltweit haben im vergangenen Jahr nur wenig zugenommen - der Anstieg war sogar der geringste seit dem Finanzkrisenjahr 2008, wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) am Montag mitteilte. Sie beklagte zudem, dass Frauen global immer noch 20 Prozent weniger als Männer verdienten.

Der Lohnzuwachs betrug 2018 laut dem Global Wage Report der ILO nur 1,8 Prozent, und zwar bereinigt um die Inflation. 2016 waren die Löhne weltweit noch um 2,4 Prozent geklettert. Die ILO wertete Daten aus 136 Ländern aus. Für die Industrieländer in der Gruppe der G-20 betrug der reale Lohnzuwachs demnach 0,4 Prozent für 2017. In den Schwellenländern der G-20 waren es 4,3 Prozent.

“Das geschlechtsspezifische Lohngefälle offenbart eine der größten sozialen Ungleichheiten unserer Zeit. Alle Länder sollten die zugrundeliegenden Ursachen erkennen und bekämpfen und Fortschritte für Lohngerechtigkeit erzielen”, appellierte ILO-Generaldirektor Ryder. Der gender pay gap sei in Ländern mit hohem Einkommen am oberen Ende der Lohnskala am höchsten, in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen bei den schlecht bezahltesten Arbeitnehmern.