Lohndumping: Installateur musste seinen Lohn zurückzahlen

Bei der Beratung für ungarische Dienstnehmer ist der ÖGB Burgenland auf einen schweren Fall von Lohndumping gestoßen. Ein Installateur aus Ungarn musste laut seinen Angaben dem Arbeitgeber im Burgenland regelmäßig einen Teil seines Lohnes zurückgeben, den er aufs Konto überwiesen bekommen hatte. Dem Mann seien so geschätzt rund 15.000 Euro entgangen.

Das besondere an dem Fall sei, “dass wir diesmal die Chance haben, beweisen zu können, was tatsächlich passiert ist”, schilderte ÖGB-Arbeitsrechtlerin Marta Pinkert. “Es gibt sehr viele solche Fälle in unserer Beratung.” An Beweismittel zu gelangen, sei jedoch schwierig: “Wir verfügen über keine Zeugenaussagen und keine Aufzeichnungen von den Dienstnehmern. Außerdem haben sie natürlich Angst um den Job und später auch darum, dass sie keinen neuen Job kriegen nach einem solchen Fall.” Deswegen sei es sehr schwierig, derartige Verstöße zu verfolgen.