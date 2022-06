Lohndumping: 1.600 Kontrollen, Strafen über 4 Mio. Euro

Im vergangenen Jahr 2021 wurden 1.590 Betriebe nach dem Lohn- und Sozialdumping-Gesetz kontrolliert, dabei wurden 1.808 Strafanträge gestellt und Strafen in der Höhe von 3,9 Mio. Euro verhängt. Das berichteten Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Montag auf einer Pressekonferenz. Dabei wurde weniger kontrolliert als 2020, das Problem dürfte aber wohl nicht kleiner geworden sein, sagte der Leiter der Finanzpolizei, Wilfried Lehner.

"Das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz ist ein wichtiges Instrument zum Schutz der heimischen Wirtschaft vor illegal nach Österreich hereinarbeitenden Unternehmen", sagte Brunner. Zuständig für die Kontrollen ist die Finanzpolizei, sie kontrolliert Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die aus dem Ausland entsendet oder überlassen werden. Die Kontrollen würden intensiviert, vor allem in den Bereichen Bau- und Baunebengewerbe, Transport- und Paketdienstleister und im Lebensmittelhandel, so der Finanzminister. Darüber hinaus werde es anlassbezogen und auf der Basis von Risikoanalysen weitere Schwerpunktkontrollen geben.

Im vergangenen Jahr 2021 habe die Finanzpolizei 1.590 Betriebe und damit weit über 3.000 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer aus dem Ausland in Österreich kontrolliert, so der Leiter der Finanzpolizei Wilfried Lehner. Bei 385 ausländischen Betrieben bestand der Verdacht auf Unterentlohnung, es wurden 1.808 Strafanträge gestellt und Strafen in Höhe von 3,9 Mio. Euro verhängt. Insgesamt wurden rund 197.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den Ausland nach Österreich entsendet. 2020 kamen rund 183.000 Dienstnehmer nach Österreich, dabei wurden 1.634 Unternehmen kontrolliert und es gab 435 Verdachtsfälle.