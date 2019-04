Logistikprozesse in Zukunft optimieren

Was sich die Branche von den Ameisen in der Natur abgucken kann.

Ameisen haben ein höchst effizientes System entwickelt, um ihren Bau so sicher wie möglich mit Nachschub zu versorgen. Dabei arbeiten sie mit Schwarmintelligenz und teilen ihr Wissen. Was die Ameisen in Jahrmillionen entwickelt haben, inspiriert heute Forscher im Bereich der Logis-tik und des Transports.

Die Prinzipien der Schwarm-intelligenz lassen sich auch auf die Anwendungsfelder der Logistik ausdehnen. Ausgangspunkt ist folgende Einsicht: Kein Individuum verfügt über ein Gesamtbild seiner Umgebung. Es reagiert nur auf lokale Reize einschließlich der Signale der Nachbartiere. Diese direkte Kommunikation ist der Anstoß des selbstorganisierenden Prozesses, der das kollektive Verhalten des gesamten Schwarms koordiniert. An die Stelle hierarchischer Steuerung treten also dezentrale Regelungsprinzipien. Wie kann so etwas beispielsweise beim Transport innerhalb eines Lagers aussehen? Intralogistiklösungen bestehen heutzutage meist noch aus stationären Fördertechnikanlagen. Sie fördern Waren u. a. in die Kommissionierzonen. Der festgelegte Transportweg ist dabei meist nicht der direkte. Flexibel anpassen lassen sich solche Förderstrecken ebenfalls nicht. Im Sinne der Schwarmintelligenz werden die starren Fördersysteme durch Flotten fahrerloser Transportfahrzeuge ersetzt. Anlagen, Fahrzeuge sowie der Bediener werden sich dazu über WLAN- und Bluetooth-Schnittstellen austauschen. Die Entscheidung, welche Transporteinheit eine anstehende Aufgabe übernimmt, wird direkt und dezentral unter den beteiligten Komponenten ausgehandelt. So kann im Normalfall das am nächsten gelegene Transportsystem den Job übernehmen.