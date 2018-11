Löwenbaby in Luxusauto auf Pariser Champs-Elysees entdeckt

In Paris hat die Polizei erneut ein Löwenbaby entdeckt. Das Tier wurde am Montagabend in einem Lamborghini auf der Prachtstraße Champs-Elysees gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der auffällige Wagen war zuvor für eine Kontrolle angehalten worden. Der Fahrer des Autos wurde laut Polizei festgenommen und das Löwenbaby in Sicherheit gebracht.

Die Polizei hatte zuletzt wiederholt Funde von Löwenbabys in der französischen Hauptstadt gemeldet. Im vergangenen Monat wurde ein Jungtier in einer Wohnung bei Paris entdeckt. Das eineinhalb Monate alte Weibchen wurde in einem Kinderbett in der Gemeinde Valenton aufgefunden. Der 30 Jahre alte Halter des Wildtiers wollte das Löwenbaby offenbar verkaufen.

Der Mann wurde zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft wies während des Prozesses darauf hin, dass es sich bei dem Fund um keinen Einzelfall gehandelt habe. In drei weiteren Fällen vermuteten die Ermittler demnach die Haltung von Löwenbabys in den Außenbezirken der französischen Hauptstadt.

Vor rund einem Jahr hatte die Polizei in einem anderen Pariser Vorort einen jungen Löwen in einer Wohnung in einem Käfig eingesperrt gefunden. Er wurde “King” genannt und mit Hilfe einer Tierschutzorganisation in ein Reservat nach Südafrika gebracht.