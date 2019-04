Löwe vor den Gefängnismauern: Peter Doig in der Secession

Vor etwa 15 Jahren kehrte Peter Doig nach Trinidad zurück. Der schottische Maler, der zu den wichtigsten Vertretern der figurativen Malerei gehört, hatte auf der Karibik-Insel Teile seiner Kindheit verbracht. In der Wiener Secession zeigt Doig ab Freitag erstmals in Österreich ganz neue Gemälde. Aus Trinidad, wo er heute wieder lebt. Alltagsszenen, die über Alltag hinausreichen.

“Vielleicht geht es darum, wie die größere Welt mit einem kleinen Ort verbunden ist”, sinnierte Doig bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Die große Welt kennt der Maler, der bereits als Heranwachsender quer um den Globus seinen Wohnsitz hatte, zu genüge. Seit 2002 lebt er nach jahrzehntelanger Abwesenheit wieder fix in Trinidad, in der Nähe von Port of Spain. Das farbherzliche Karibik-Flair seiner sämtlich 2019 fertiggestellten neuen Gemälde ist bestechend, hält aber einem Kratzen an der Oberfläche freilich nicht stand. Die freundlichen, intensiven Gelbtöne der Wände referieren alle auf dasselbe Gebäude: Das zentral gelegene Gefängnis.