Löw nominierte Neulinge Stark, Eggestein und Klostermann

Deutschland geht mit den drei Neulingen Niklas Stark (Hertha BSC Berlin), Lukas Klostermann (Leipzig) und Maximilian Eggestein (Bremen) in die ersten Fußball-Länderspiele des Jahres.

Testspiel gegen Serbien

Zum Länderspielauftakt 2019 treffen die Deutschen am kommenden Mittwoch in einem Testspiel in Wolfsburg auf Serbien. Vier Tage später folgt in Amsterdam gegen die Niederlande der schwere Auftakt in der EM-Qualifikation. Weitere Gruppengegner sind Nordirland, Weißrussland und Estland.