Löger sieht Einigung auf EU-Digitalsteuer "näher denn je"

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sieht eine Einigung bei der EU-Digitalsteuer "näher denn je". Vor Beginn des EU-Finanzministerrats Dienstag in Brüssel sagte Löger, mit dem Einlenken von Deutschland sei "ein großer Skeptiker nach vorn gegangen". Es handle sich um den ersten Schritt in die richtige Richtung.

Zu Beginn der Verhandlungen “hatten wir am Anfang unserer Ratspräsidentschaft 20 Länder mit großer Skepsis. Wir haben kontinuierlich, beharrlich gearbeitet. Es ist uns gelungen, eine deutliche Mehrheit für weitere Arbeiten an dem Thema zu haben und heute haben wir deutlich über 20 Unterstützer”. Angesprochen darauf, ob er mit dieser Lightversion einer abgeschwächten Digitalsteuer auf Werbeeinnahmen zufrieden sein könne, sagte Löger, “was mir gefällt, ist genau das, was ich seit Monaten sagte. Wir in Österreich sind bereit, einen ersten Schritt auf Basis der Internetwerbeabgabe zu setzen. Das mag auch Zufall sein, aber genau der Vorschlag ist der, den Frankreich und Deutschland auf europäischer Ebene einbringen”. Dies sei auf europäischer Ebene “der richtige erste Schritt”.