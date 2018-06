Löger sieht bei Eurozonen-Budget noch "viele Fragen"

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sieht bei der Idee eines eigenen Eurozonen-Budgets noch "viele Fragen". Vor Beginn des EU-Finanzministerrats Freitag in Brüssel sagte Löger, es habe "da oder dort durchaus breite Diskussionen in kritischer Form über die Vorschläge" von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegeben.

Dass eine Finanztransaktionssteuer zur Speisung eines solchen Eurozonen-Budgets herangezogen werden könnte, wie dies in dem deutsch-französischen Papier angeregt sei, bezeichnete Löger als konstruktiv. “Auch die Gruppe der FTT-Länder (also die zehn willigen Länder, die eine verstärkte Zusammenarbeit in dem Bereich anstreben) hat beschlossen, hier eine gemeinsame Evaluierung in den nächsten Wochen zu legen. Danach werden wir erkennen, in welcher Form auch eine Erweiterung oder Umsetzung des Vorschlags möglich sein wird”.