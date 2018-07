Löger präsentierte Ratsvorsitz-Schwerpunkte im Finanzbereich

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat bei der Präsentation des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Europaparlament Mittwochabend in Brüssel vier Schwerpunkte hervorgehoben. Dabei geht es um die Banken- sowie die Kapitalmarktunion, die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, eine gerechtere Besteuerung und die Verabschiedung des EU-Haushalts 2019.

Im Rahmen der Bankenunion will Löger auch die sehr hohen Kosten für grenzüberschreitende Transaktionen in Euro innerhalb der EU angehen. Im Steuerbereich führte der Minister das Ziel einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer an. Diese sollte möglichst breit sein, um für mehr Steuergerechtigkeit sorgen zu können. Er glaube, dass trotz der bisherigen Sackgasse die Möglichkeit für Fortschritte unter Österreichs Ratsvorsitz gegeben sei. Darüber hinaus werde die schwarze Liste von Steuersünder-Drittstaaten kontinuierlich analysiert und weitergeführt.