Löger: Defizit sinkt - Familienbonus Teil der Steuerreform

Das Budgetdefizit wird 2018 niedriger ausfallen als ursprünglich geplant. Das hat Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Donnerstag bestätigt. Das vom Fiskalrat schon für heuer erwartete Nulldefizit stellte Löger zwar noch nicht in Aussicht, schloss eine weitere Verbesserung aber nicht aus. Die Steuerreform 2019 soll fünf Mrd. Euro ausmachen - der Familienbonus ist hier aber schon eingerechnet.

Den Familienbonus haben Löger und Fuchs in ihrer Bilanzpressekonferenz als größte steuerliche Entlastung für Familien hervorgestrichen. Er wird ab 2019 bis zu 1,5 Mrd. Euro kosten und laut Löger auf das Entlastungsvolumen der nächsten Steuerreform (insgesamt fünf Mrd. Euro pro Jahr) angerechnet. Für die weiteren Entlastungen bleiben demnach also 3,5 Mrd. Euro. Ziel ist laut Löger die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen sowie der Unternehmen. Gleichzeitig müsse man aber auch eine solide Budgetpolitik und Überschüsse sichern.

Details ihrer Steuerreform will die Regierung bei ihrer Klausur am 11./12. Jänner festlegen. Klar machte Fuchs allerdings, dass der dauerhafte Ausgleich der “Kalten Progression” dabei noch kein Thema sein wird. Dieser soll erst 2022 beschlossen werden und in den Jahren danach in Kraft treten (also in der nächsten Legislaturperiode, Anm.). Denn durch die Steuerreform werde die Kalte Progression ohnehin kurzfristig abgegolten, erklärte Fuchs. Der dauerhafte Ausgleich sei daher erst später nötig.