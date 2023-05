Loebe verlässt Tiroler Festspiele Erl mit Sommer 2024

Der Intendant der Tiroler Festspiele Erl, Bernd Loebe, wird mit Ende der Sommersaison 2024 Abschied nehmen. Eine Sprecherin der Festspiele bestätigte der APA einen Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstagsausgabe). Bei der Programmpressekonferenz im März war von einem fixen Abgang spätestens 2025 die Rede gewesen, über die Spielzeit 2024/25 sei man noch im Gespräch, hatte Loebe damals erklärt.

In einem APA-Interview legte Loebe Anfang April schließlich nach, fühlte sich von der Erl-Verantwortlichen aufgrund der Notwendigkeit einer Bewerbung bzw. der nicht automatischen Verlängerung seines Vertrages nicht ausreichend wertgeschätzt und ließ unter anderem wissen: "Am liebsten will ich schon diesen Sommer weg, was mir vertraglich wohl nicht gelingen wird."