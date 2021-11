Lockdownbedingter Paketboom bringt Zusteller ans Limit

Der kurzfristig verkündete Lockdown und die dadurch stark steigenden Online-Bestellungen bringen die Paketdienste in Österreich an ihr Limit. Der Zentralverband Spedition & Logistik erwartet im vierten Quartal einen Anstieg der zugestellten Pakete im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15 Prozent auf bis zu 96 Millionen.

"Für die Zustellung dieser enormen Mengen an bestellten Paketen und Waren brauchen wir komplexe Logistikprozesse, viel Branchen-Know-how, aber auch berechenbare Rahmenbedingungen", so Oliver Wagner, Geschäftsführer des Zentralverbandes Spedition & Logistik, am Dienstag in einer Aussendung. Vereinzelt komme es auch zu temporären Überlastungen und Problemen bei der Zustellung. "Unsere Zustelldienste befinden sich seit knapp zwei Jahren in einem permanenten Ausnahmezustand", so der Verbandsgeschäftsführer. Alle Unternehmen hätten in diesem Jahr "kräftig in ihre Infrastrukturen investiert, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können".