Lockdown - Sozialpartner fordern Nachbesserungen

Das Ende des Lockdowns für Ungeimpfte mit kommenden Montag stößt bei den Sozialpartnern auf einhellige Zustimmung, sie wünschen sich aber mehr. "Dieser Schritt ist aber bei weitem noch nicht ausreichend", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Sie fordern, dass die 2G-Verpflichtung im Handel und bei den körpernahen Dienstleistern sowie die Kontrollen durch die Mitarbeiter in den Betrieben ebenfalls mit Montag fällt.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind massiven Anfeindungen ausgesetzt, viele gehen mit Angst in die Arbeit", warnen die Sozialpartner. Weiters fordern sie eine Verlängerung der Sperrstunde in der Gastronomie auf 24 Uhr.

"Was wir in der aktuellen Corona Situation brauchen, ist Augenmaß, eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und praxisnahe Lösungen für die Betriebe und auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden", so die Sozialpartner-Spitzen zur APA.