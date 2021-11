"Lockdown für Ungeimpfte" Sonntagabend im Parlament

Der Hauptausschuss des Nationalrats wird den von der Regierung angekündigten "Lockdown für Ungeimpfte" voraussichtlich Sonntagabend beschließen. Formal fixiert wird der Termin bei einer Sitzung der Nationalratspräsidiale am Samstag. Dies deshalb, weil die FPÖ die im Parlament übliche einstimmige Terminfindung verweigert. Obwohl die Infektionszahlen täglich neue Rekorde erreichen, kündigt die FPÖ außerdem für kommenden Samstag eine Demonstration gegen die Coronamaßnahmen an.

Die Details des "Lockdowns für Ungeimpfte" sind noch unklar. Die Regierung hatte am Freitag zunächst für Verwirrung gesorgt, weil Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) den Lockdown österreichweit ankündigte, während Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ihn zuerst nur für die Corona-Hotspots Oberösterreich und Salzburg bestätigte. Danach betonte sein Büro allerdings, dass mit den Landeshauptleuten am Sonntag sehr wohl über österreichweite Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte gesprochen werden soll.

Nötig ist dafür jedenfalls eine Zustimmung der Abgeordneten im Hauptausschuss des Nationalrats. Dieser wird voraussichtlich um 18.00 Uhr im Plenarsaal zusammentreten. Weil die FPÖ die im Parlament eigentlich übliche einstimmige Terminfindung verweigert hat, will Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) den Termin in einer Präsidialsitzung am Samstagabend (18.00 Uhr) besprechen. Formal könnte Sobotka den Hauptausschuss auch im Alleingang einberufen, was FP-Chef Herbert Kickl in einer Aussendung als "autoritär" bezeichnete.