Lockdown: Forderungen aus Wirtschaft und Gewerkschaft

Vom angekündigten zweiten Lockdown werden alle Wirtschaftsbereiche betroffen sein, auch wenn sie nicht sperren müssen. Die Wirtschaftskammer bezeichnet die Maßnahmen als "sehr schmerzhaft". Die Industriellenvereinigung wiederum sieht "von entscheidender Bedeutung, den Schaden für den Standort so gering wie möglich zu halten". Es brauche von der Regierung für die Wirtschaft Planbarkeit. Die Gewerkschaft wiederum pocht auf einen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit.

Im Sinne des höchsten Gutes der Gesundheit unterstützen die Organisationen den Lockdown aber. "Die Gesundheit und das Leben der Menschen in unserem Land haben oberste Priorität", so IV-Präsident Georg Knill.

Wie sein WKÖ-Pendant Harald Mahrer pochte er auf Planbarkeit für die Unternehmen, die sichergestellt werden müsse. "Denn Planbarkeit ist für die Unternehmen in so unsicheren Zeiten entscheidend", so Knill.