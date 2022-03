Lochauer Wege auf Vorderman gebracht

Lochau Mit Frühlingsbeginn hat das Team des Wirtschaftshofes in Lochau wieder begonnen, Fuß- und Wanderwege am See, im Ort oder auf dem Berg instand zu setzen und die winterlichen Spuren zu beseitigen.

Dies freut Spaziergänger, Laufsportfreunde und Wanderer, die hier überall gerne unterwegs sind.

Neben den zahlreichen Instandsetzungsarbeiten bilden in diesem Jahr der Schlossweg, der Salvatorweg oder die Finnenbahn im Schwarzbad die besonderen Schwerpunkte in Lochau. So wurde beispielsweise auf dem vielgenutzten Schlossweg eine Kiesschicht neu aufgebracht und im Anschluss befestigt.

Neuer Brückensteg

Als weitere Maßnahme in Lochau sorgt ein neuer Brückensteg über den Hoferbach mit neuen, rutschhemmenden Metall-Gitterrost-Module bzw. einer neuen Seitenverkleidung aus Holz wieder für den sicheren Durchgang.

Benutzerfreundlich