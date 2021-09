Lochauer Musikvereinsjugend mit bravourösem Jugendlager-Abschluss-Konzert

Lochau. Ein bravouröses Konzert in der Festhalle bildete auch in diesem Jahr den krönenden Abschluss des traditionellen Jugendlagers der Lochauer Musikvereinsjugend im Bregenzerwald.

So präsentierten „Rasselbande“ und „Jungmusik“ bzw. das gesamte Orchester unter der Leitung von Stefan Nobis, Jana Schmid und Mario Kohler ein sehr abwechslungsreiches Programm mit tollen Musikstücken verbunden mit stimmungsvollen Geschichten und heiteren Einlagen rund um dieses Wickinger-Abenteuer. Eigentlich all das, was man in diesem einwöchigen Ferienlager erarbeitet und gelernt hatte. Ein ganz besonderes Highlight an diesem Abend war jedoch das Trompetensolo von Samuel Schmid im Stück „Die Teufelstrompete“. Von den zahlreichen Konzertbesuchern gab es jedenfalls sehr viel Applaus.