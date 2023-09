Lobnig rudert als WM-Siebente zu Olympiaticket

Die Kärntnerin Magdalena Lobnig hat sich als Siebente des Einerbewerbes der Ruder-WM in Belgrad ein Olympiaticket gesichert. Die wegen einer Verletzung ihrer Schwester Katharina vorläufig wieder solo rudernde Olympia-Dritte gewann am Sonntag das B-Finale. Den Einzug in den Medaillenlauf der besten sechs hatte die Ex-Europameisterin verpasst, Quotenplätze für die Sommerspiele 2024 in Paris gingen aber auch noch an die Top drei des Rennens um die Plätze sieben bis zwölf.

Sie setzte sich knapp vor der Deutschen Alexandra Föster und deutlich vor Jovana Arsic aus Serbien durch. "Das Rennen ist genauso aufgegangen wie erhofft. Die schwierige Saison hat ein Happy End", betonte Lobnig und sprach von einer mental sehr anstrengenden WM-Woche. ÖRV-Trainer Robert Sens war begeistert von Lobnigs Leistung. "Ohne Vorbereitung im Einer hat sie ein unglaublich geiles Rennen abgeliefert, da kann man nur gratulieren."

Lobnig will ihrer dritten Olympia-Qualifikation nach 2016 und 2020 im Frühling noch ein Ticket mit ihrer Schwester folgen lassen. "Wir haben nächstes Jahr noch die Chance zur Qualifikation im Zweier, so gehen wir leichter in das Wintertraining."

Der österreichische Achter landete im B-Finale an der vierten und letzten Stelle, was Endrang zehn bedeutete. Wie das größte hatten auch die anderen ÖRV-Boote die für Olympiaquotenplätze nötigen Spitzenplätze nicht geschafft. Pechvogel der Titelkämpfe war Lukas Reim. Der 25-Jährige hatte sich im nicht-olympischen LG-Einer für das A-Finale am Freitag qualifiziert, musste nach einem Trainingscrash am Vortag wegen schweren Prellungen aber passen.

Aufgrund des Erfolges von Lobnig fiel die Bilanz von ÖRV-Präsident Horst Nussbaumer aber positiv aus. "Wir sind unglaublich stolz und glücklich, dass Magdalena diesen Quotenplatz für Österreich geholt hat. Wir sind voll im Olympiaplan, und ich bin überzeugt, dass wir bei den nächsten Qualifikationsregatten in den Leichtgewichts-Doppelzweiern und im Damen-Zweier weitere Boote qualifizieren werden."